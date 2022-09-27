Занимаюсь работой с телом и его изучением, танцую. Часто гуляю в парках и по городу. Люблю прогулки на природе. Иногда смотрю фильмы, иногда лекции,подкасты. Могу для разгрузки зависнуть на просмотре развлекательного контента. Увлекаюсь ручной вышивкой.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💃 Потанцевать 🎭 Театр ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

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