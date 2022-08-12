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Москва
Москва
Профиль пользователя Nastya777
О себе
Люблю музыку, пою караоке, нравится рисовать)) люблю гулять, ходить в кино, боулинг, кафе))
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт
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