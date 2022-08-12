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Москва
Профиль пользователя Nastya777

фото пользователя Nastya777

О себе

Люблю музыку, пою караоке, нравится рисовать)) люблю гулять, ходить в кино, боулинг, кафе))

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры

События пользователя

Волгоград → прогуляться, перекусить

Давайте погуляем на выходных в центре)

маленькое фото пользователя trnsfixed
Откликнулся 1 участник

Волгоград → прогуляться, перекусить

Давайте сходим , погуляем в центре или парке )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wersmil

Волгоград → прогуляться, перекусить

общение вживую, фото, шоппинг

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя JeysiLove

Волгоград → прогуляться, перекусить

Кто что делает?)

Откликнулись 2 участника

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