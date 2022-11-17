Москва
Профиль пользователя Nastya46
О себе
🤗🤗
Увекаюсь изучением языков! Особенно люблю китайский и считаю, что знаю его довольно неплохо✌️Если вы тоже его его изучаете, буду рада поболтать как на китайском, так и на русском)) С английским дела обстоять похуже, хах.
Читаю разнообразную литературу, китайскую в том числе.
Стараюсь почаще выбираться на прогулки в Московские парки🌿 С удовольствием посещаю выставки и концерты инструментальной музыки!
Надеюсь найти новых друзей или просто пообщаться, погулять🌼🌼Буду рада поддержать разговор на любую тему)) А там уж разберемся😁
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
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