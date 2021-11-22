Москва
Профиль пользователя Nastya3000

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Профиль обновлён 21 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

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Ищу подружек для онлайн общения и встреч

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Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

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Ребята, помогите стартапу, поучаствуйте в тестах☀️

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Ищу компанию чтобы сходить на арома-девичник🌺😊

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