Москва
Профиль пользователя Nastya2023

фото пользователя Nastya2023
фото #2 пользователя Nastya2023

О себе

По профессии я дизайнер, люблю искусство, креатив в голове и во внешности.
Занимаюсь спортом, ММА.
Придерживаюсь прогрессивных взглядов, не приемлю национализм, патриархат и гомофобию.

Профиль обновлён 6 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 📺 Политика

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vasilisa
Москва → Другое

В кино, кафе, музей, прогулка.

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