Люблю подвижные, физические развлечения. Ищу чела с кем вместе будем заниматься спортом

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль

Москва → Другое СОЧИ. С 1 по 12 сентября.

Москва → Другое Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

Москва → Другое пофоткать друг друга и погулять по городу :))

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.