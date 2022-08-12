Москва
Профиль пользователя Nastya20042

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О себе

Люблю подвижные, физические развлечения. Ищу чела с кем вместе будем заниматься спортом

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → активный отдых

Хочу найти молодых подруг и друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

создать женское комьюнити!

маленькое фото пользователя Hebert.Di
Москва → Другое

Найти подружаню

маленькое фото пользователя Kristinser
Москва → Другое

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

маленькое фото пользователя avotraeh
Москва → Другое

пофоткать друг друга и погулять по городу :))

маленькое фото пользователя Conejito243
Москва → Другое

Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

найти подругу🫀

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

найти подружку/подружек

маленькое фото пользователя Leri
Москва → Другое

Поиграть в лазертаг

маленькое фото пользователя Eliseyka
Москва → Другое

Sup bord , wake bord , открытые бассейны

маленькое фото пользователя YanaK
Москва → Другое

СОЧИ. С 1 по 12 сентября.

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