Москва
Профиль пользователя Nastya20042
О себе
Люблю подвижные, физические развлечения. Ищу чела с кем вместе будем заниматься спортом
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🪩 Ночной клуб 🚴♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
создать женское комьюнити!
Москва → Другое
Найти подружаню
Москва → Другое
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Москва → Другое
пофоткать друг друга и погулять по городу :))
Москва → Другое
Хочу найти друзей и просто классно проводить время вместе
Москва → Другое
найти подругу🫀
Москва → Другое
найти подружку/подружек
Москва → Другое
Поиграть в лазертаг
Москва → Другое
Sup bord , wake bord , открытые бассейны
Москва → Другое
СОЧИ. С 1 по 12 сентября.
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