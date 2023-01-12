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Москва
Профиль пользователя nastya2000

фото пользователя nastya2000

О себе

меня зовут Настя, мне 21 год ищу любовь, я верная всегда помогу и поддержу, ты очень добрый и милый, я за здоровый образ жизни, алкоголь только на Новый год, 168см рост, вес 50кг, размер груди 2,

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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