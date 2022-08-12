Привет, давай знакомиться) Я Настя, молодой архитектор, но на самом деле работа не на первом месте) Люблю заниматься спортом, обожаю прогулки по городу) Люблю душевно поболтать, а больше этого - просто повеселиться и подурачиться) Обожаю настолки, но мало с кем удается этим позаниматься Очень легкая на подъем и люблю спонтанные встречи) Пиши, давай познакомимся и пообщаемся , вдруг это судьба и мы станем друзьями?)

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍴 Кафе / ресторан

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

Москва → Другое Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

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