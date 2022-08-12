Москва
Профиль пользователя Nastya13

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О себе

Привет, давай знакомиться)
Я Настя, молодой архитектор, но на самом деле работа не на первом месте)
Люблю заниматься спортом, обожаю прогулки по городу)
Люблю душевно поболтать, а больше этого - просто повеселиться и подурачиться)
Обожаю настолки, но мало с кем удается этим позаниматься
Очень легкая на подъем и люблю спонтанные встречи)
Пиши, давай познакомимся и пообщаемся , вдруг это судьба и мы станем друзьями?)

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Початиться, познакомиться 🤗

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

маленькое фото пользователя DariaKo
Москва → Другое

Хочу найти подругу

Санкт-Петербург → Другое

Сходить на концерт Atomic Cellos

маленькое фото пользователя Lil.biv
Москва → Другое

Ищу подругу

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