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Москва
Люблю альтернативную музыку, шугейз, электронную, инди: это по моей части
Москва
Профиль пользователя Nastusshc
О себе
Люблю альтернативную музыку, шугейз, электронную, инди: это по моей части
Тоже самое с фильмами обсудить стекло это со мной
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт
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