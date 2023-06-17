Москва

Профиль пользователя Nastusshc

О себе Люблю альтернативную музыку, шугейз, электронную, инди: это по моей части

Тоже самое с фильмами обсудить стекло это со мной

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва