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Москва
Профиль пользователя Nastusshc

фото пользователя Nastusshc

О себе

Люблю альтернативную музыку, шугейз, электронную, инди: это по моей части
Тоже самое с фильмами обсудить стекло это со мной

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📚 Книги✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить погулять, послушать музыку, поболтать о жизни о фильмах🥰

маленькое фото пользователя Terry
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулся 121 участник

маленькое фото пользователя poludennica

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подружку для прогулки куда нибудь:)

Откликнулось 14 участников

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