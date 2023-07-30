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Москва
Москва
Профиль пользователя Nastine
О себе
Всем привет! Ищу новые знакомства для общения и встреч
Была в сети на этой неделе
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы💨 Кальян🍷 Выпить в баре
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