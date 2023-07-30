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Москва
Профиль пользователя Nastine

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О себе

Всем привет! Ищу новые знакомства для общения и встреч

Была в сети на этой неделе

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы💨 Кальян🍷 Выпить в баре

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти единомышленников которые тоже любят макияж

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

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Нетворкинг – собрать интересных людей в одном месте (без токсичности)

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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

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