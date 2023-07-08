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Москва
Москва
Профиль пользователя nastikkk
О себе
Со мной всегда есть о чем поговорить, а если нет — умею интересно молчать😉
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🎭 Театр😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
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