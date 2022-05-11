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Москва
Профиль пользователя nastiii

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О себе

люблю спать, из-за этого не успеваю поесть. Ты будешь тем, кто будет контролировать что бы я поела? 🙈

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

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