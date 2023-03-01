Москва
Профиль пользователя Nastiarei

фото пользователя Nastiarei

О себе

Пишу стихи. Обожаю пикники на свежем воздухе. Люблю общаться на разные темы.

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏢 Работа 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → пообщаться

На разные темы

Участие в других событиях

Санкт-Петербург → Другое

Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение

маленькое фото пользователя Alenalext
Москва → Другое

Хочу найти подругу)заходи в профиль

маленькое фото пользователя Julianne
Кёльн → Другое

Рада буду общению! Покидаемся музыкой или литературой друг в друга;)

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