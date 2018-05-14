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Москва
Профиль пользователя Nastia_She

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О себе

Я очень люблю заниматься неагрессивными и не слишком экстремальными видами спорта: катаюсь на велосипеде и роликах, а зимой на коньках.
Очень люблю настольные игры, у меня большая коллекция. Если захотите поиграть во что-то конкретное, то просто напишите.
Люблю гулять по городу в компании хороших людей.
Люблю добрые фильмы, весёлые комедии, а также фильмы, которые помогают задуматься и переосмыслить вещи, которые меня тормозят.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей для прогулок по городу, игр в настолки и других тем.

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маленькое фото пользователя Pelmenchick
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маленькое фото пользователя Mint0lya
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маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя DenZo
Откликнулось 10 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Caterina

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Patch

Москва → прогуляться, перекусить

Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя kushner

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Evgeniya36

Москва → сходить на мероприятие

Ищу друзей в новом ,незнакомом для меня городе)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Elisa

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг для совместных прогулок, общения, занятий спортом

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Julia6

Москва → активный отдых

Прокатимся на великах или самокатах

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя ArtemZ

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться набережная мякинино

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ruslanrocknrolla

Москва → сходить на мероприятие

Катание на роликах

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя EvgeniaMos

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, близких по духу и интересам 32-37

Откликнулся 1 участник

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