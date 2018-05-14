О себе

Я очень люблю заниматься неагрессивными и не слишком экстремальными видами спорта: катаюсь на велосипеде и роликах, а зимой на коньках.

Очень люблю настольные игры, у меня большая коллекция. Если захотите поиграть во что-то конкретное, то просто напишите.

Люблю гулять по городу в компании хороших людей.

Люблю добрые фильмы, весёлые комедии, а также фильмы, которые помогают задуматься и переосмыслить вещи, которые меня тормозят.