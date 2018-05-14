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Москва
Я очень люблю заниматься неагрессивными и не слишком экстремальными видами спорта: катаюсь на велосипеде и роликах, а зимой на коньках.
Москва
Профиль пользователя Nastia_She
О себе
Я очень люблю заниматься неагрессивными и не слишком экстремальными видами спорта: катаюсь на велосипеде и роликах, а зимой на коньках.
Очень люблю настольные игры, у меня большая коллекция. Если захотите поиграть во что-то конкретное, то просто напишите.
Люблю гулять по городу в компании хороших людей.
Люблю добрые фильмы, весёлые комедии, а также фильмы, которые помогают задуматься и переосмыслить вещи, которые меня тормозят.
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Пообщалась с более чем 10 пользователями
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