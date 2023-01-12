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Москва
Москва
Профиль пользователя Nastia223
О себе
Ищу подругу для общения и встреч,ходить в кафе,в парки,фоткаться,гулять,болтать)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
✈️ Найти попутчика в путешествие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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