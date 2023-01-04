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Москва
Профиль пользователя Nastia007

фото пользователя Nastia007

О себе

Занимаюсь йогой, незакрытый гештальт по музыке (муз школа дает о себе знать), есть небольшой книжный блог

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Хочу найти подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze
Москва → Другое
Создание woman community 💛
маленькое фото пользователя Katyakuznetsova
Москва → Другое
Ищу подруг для прогулок
маленькое фото пользователя Ekaterina_s
Москва → Другое
Ищу подруг 28-36 лет 🌸
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