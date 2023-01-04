Москва
Профиль пользователя Nastasya23
О себе
Добрая, компанейская девчонка)
Телеграмм: @Nastyxa19
Профиль обновлён 8 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные
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📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
Ищу подружку🥹
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
Гоу гулять
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Найти подруг/у
Москва → Другое
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
Москва → Другое
как на счет провести день на одной волне☺️
Москва → Другое
ищу подружку
Москва → Другое
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Москва → Другое
Прогулки, бары, театры)
Москва → Другое
Ищу подругу💖
Москва → Другое
Ищу подругу выпить вина 😅
Москва → Другое
Ищу развивающихся и создающих
Москва → Другое
Я ищу подруг!
Москва → Другое
Красивое место для яркого контента
Москва → Другое
Сходить в кафе, поболтать
Москва → Другое
Найти подруг
Москва → Другое
Ищу компанию девочек, устроить девичник в Москва сити🔥
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