Москва
Профиль пользователя Nastasya23

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О себе

Добрая, компанейская девчонка)

Телеграмм: @Nastyxa19

Профиль обновлён 8 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Проведём весело время ✌️

Участие в других событиях

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Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

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Сходить в бар и потанцевать

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Подруга нужна, девачкииии

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Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

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как на счет провести день на одной волне☺️

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Прогулки, бары, театры)

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Ищу компанию девочек, устроить девичник в Москва сити🔥

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