Москва
Профиль пользователя Nastasiyhka
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Прогуляться по Москве
Москва → Другое
Прокатиться по Москве на машине, с остановками для кофе-брейка
Москва → Другое
Прогуляться и провести весело время, сходить на выставку, выпить вина
Москва → Другое
Прогуляться вечером в парке горького
Москва → Другое
Встретиться вечером после 22.00, детали обсудим🤌
Москва → Другое
Фестиваль Индийской музыки. Диснейленд. "Остров мечты" м. Технопарк
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