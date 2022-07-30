Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Прогуляться в Крылатском по бульвару с кофе ближе к 23-23:30

Москва → прогуляться, перекусить Прогулка в Коломенском, Царицыно или в центре

Москва → прогуляться, перекусить Прогулка в парке Коломенское или Царицыно, по центру вечером в сб

Москва → Другое Прогуляться и провести весело время, сходить на выставку, выпить вина

Москва → Другое Прокатиться по Москве на машине, с остановками для кофе-брейка

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

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