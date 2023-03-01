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Москва
Профиль пользователя NastasiID

фото пользователя NastasiID

О себе

Стараюсь вести активный образ жизни, открытая, добрая, говорят веселая ))) люблю прогулки, живое общение )

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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