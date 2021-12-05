Очень много хобби, точно найду общий интерес с каждым) Играю на гитаре, люблю видеоигры, обожаю хорошую музыку слушаю много от классики до рока, много читаю особенно нравится научная фантастика, классика и триллеры. Люблю играть в большой теннис, бадминтон. Также путешествия обожаю, готова махнуть на выходные куда угодно. Люблю приключения и душевных людей.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

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Санкт-Петербург → сходить на мероприятие Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу для дальнейших встреч и общения)

Москва → Другое Прогуляться в красивых местах Москвы, весело провести время

Москва → Другое Ищу подругу, если это не утеряло прежнее значение в наших реалиях

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