Москва
Профиль пользователя Nastasiar
О себе
Очень много хобби, точно найду общий интерес с каждым)
Играю на гитаре, люблю видеоигры, обожаю хорошую музыку слушаю много от классики до рока, много читаю особенно нравится научная фантастика, классика и триллеры. Люблю играть в большой теннис, бадминтон. Также путешествия обожаю, готова махнуть на выходные куда угодно. Люблю приключения и душевных людей.
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подруг!
Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
Ищу подругу, если это не утеряло прежнее значение в наших реалиях
Культурный трип по арт-пространствам Москвы. 👾
«Панк-культура» и фильм
Пойдем в театр?
Прогуляться в красивых местах Москвы, весело провести время
Прогуляться по летнему городу
Хочу найти подругу для дальнейших встреч и общения)
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.