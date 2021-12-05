Москва
Профиль пользователя Nastasiar

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О себе

Очень много хобби, точно найду общий интерес с каждым)
Играю на гитаре, люблю видеоигры, обожаю хорошую музыку слушаю много от классики до рока, много читаю особенно нравится научная фантастика, классика и триллеры. Люблю играть в большой теннис, бадминтон. Также путешествия обожаю, готова махнуть на выходные куда угодно. Люблю приключения и душевных людей.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Anomaly
Москва → Другое

Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)

маленькое фото пользователя Generalosa
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

маленькое фото пользователя Amphibolia
Москва → Другое

Ищу подругу, если это не утеряло прежнее значение в наших реалиях

маленькое фото пользователя megsaf
Москва → Другое

Культурный трип по арт-пространствам Москвы. 👾

маленькое фото пользователя Motya
Москва → Другое

«Панк-культура» и фильм

маленькое фото пользователя Apollon
Москва → Другое

Пойдем в театр?

маленькое фото пользователя Shv_irina_00
Москва → Другое

Прогуляться в красивых местах Москвы, весело провести время

маленькое фото пользователя I_am_Victory
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по летнему городу

маленькое фото пользователя Polly_18
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти подругу для дальнейших встреч и общения)

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