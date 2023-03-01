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Москва
Профиль пользователя Narkotik

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О себе

О себе расскажу в ЛС🙈 пишите рада с каждым пообщаться. 💗☺️

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💨 Кальян🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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