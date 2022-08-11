Москва
Профиль пользователя Naraa
О себе
Люблю музыку больше люблю слушать Зиверт,Жанага,Джони,Элман,Эмин
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
Санкт-Петербург → Другое
погулять по вечернему петербургу
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей и знакомых
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
Москва → Другое
Ищу общения
Москва → Другое
по общаться
Москва → Другое
Ищу друзей👋👋👋
Санкт-Петербург → Другое
Дружба, дружеская
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых знакомых
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу завести новые знакомства
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться и выпить кофе.
Санкт-Петербург → Другое
Недавно переехала, ищу подруг
Санкт-Петербург → Другое
Пойдем в клуб?)
Москва → Другое
Привет, давай пообщаемся
Москва → Другое
Помощь Животным. Нас много. Хоть по 10 рублей скинемся.
Санкт-Петербург → Другое
Найти подружку, в будущем лучшую)
Москва → Другое
И потрепаться в телеге, просто так
Санкт-Петербург → Другое
Подружку для прогулок ))))
Москва → Другое
Что бы не скучно было
Санкт-Петербург → Другое
В кино,на концерт
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