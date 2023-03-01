Москва
Профиль пользователя Nani

фото пользователя Nani
фото #2 пользователя Nani
фото #3 пользователя Nani
фото #4 пользователя Nani
фото #5 пользователя Nani
фото #6 пользователя Nani
фото #7 пользователя Nani
фото #8 пользователя Nani

О себе

Учусь на гештальт терапевтку)
Бегаю, занимаюсь йогой.
Люблю авторское кино. Много читаю.
Обожаю свечи, красивую посуду и цветы. Пою и танцую перед зерколом в пижаме каждый день. Поэзия и изобразительное искусство - очень интересно.
У меня есть муж и сын (2.9). Семья одна из главных моих ценностей.))

Профиль обновлён 6 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 📺 Политика 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.