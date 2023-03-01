Учусь на гештальт терапевтку) Бегаю, занимаюсь йогой. Люблю авторское кино. Много читаю. Обожаю свечи, красивую посуду и цветы. Пою и танцую перед зерколом в пижаме каждый день. Поэзия и изобразительное искусство - очень интересно. У меня есть муж и сын (2.9). Семья одна из главных моих ценностей.))

Профиль обновлён 6 февраля 2023 г.

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☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

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