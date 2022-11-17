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Москва
Профиль пользователя NanaK

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О себе

Люблю разные активности и готова заниматься почти чем угодно, начиная от тихого вечера с настолками и прогулкой в парк, а также не против сходить в бар, покататься на великах или посетить театр😇
Люблю вкусно покушать

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

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