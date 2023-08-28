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Москва
Профиль пользователя NamazovFFF

фото пользователя NamazovFFF

О себе

При встречи.....

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

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📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет на футбол⚽?

маленькое фото пользователя Anastasiya86
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miya87

Москва → другое

Кому нужна подработка пишите. Работа на выезде.

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_13

Москва → активный отдых

Что ты выбираешь ночной клуб или прогулка в парке ?🤔

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя varabar

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по секондам, сходить в музей

Откликнулось 13 участников

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