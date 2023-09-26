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Москва
Москва
Профиль пользователя nadyasmoll
О себе
Привет всем! Очень нравятся всякие вылазки на природу, или просто прогулка. Слегка увлекаюсь психологией, без фанатизма, для себя, для пользы. Общительный человек, люблю и послушать, и поболтать обо всем на свете)
Была в сети на этой неделе
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие
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