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Москва
Профиль пользователя Nadya96

фото пользователя Nadya96

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро

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💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу )))

маленькое фото пользователя katrin123
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 98 участников

маленькое фото пользователя Ju.Gi

Москва → пообщаться

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя Sofi_20

Москва → пообщаться

Я хочу пообщаться онлайн с тобой

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Viskas

Москва → прогуляться, перекусить

Найдись подруга дорогая! Чайник горячий, печенье свежее.

Откликнулось 11 участников

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