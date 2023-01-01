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Красноярск
Профиль пользователя Nady996

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О себе

Привет! Переехала в Красноярск, ищу подруг. В полне разносторонняя личность, детей нет.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для общения и чтобы вместе ходить в зал, спа, на прогулку) Мне 27.

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Откликнулся 1 участник

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastakica

Красноярск → прогуляться, перекусить

Позови меня выпить кофе😜

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя kaalex26

Красноярск → прогуляться, перекусить

с любовью из тильта

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Astvor

Красноярск → прогуляться, перекусить

Посидеть в какой-нибудь приятной кафешке и поболтать о всяком

Откликнулось 7 участников

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Красноярск → прогуляться, перекусить

Набережная

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ketrin22

Красноярск → прогуляться, перекусить

Куда нибудь съездить погулять, погода огонь

Откликнулись 4 участника

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Красноярск → собрать компанию

Из Москвы с любовью

Откликнулись 4 участника

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