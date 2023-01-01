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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Nady996
О себе
Привет! Переехала в Красноярск, ищу подруг. В полне разносторонняя личность, детей нет.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль
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