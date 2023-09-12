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Москва
Профиль пользователя Nadinnn

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О себе

У меня достаточно много интересов.
Я занимаюсь фото , в последнее время начала учиться монтированию и съемке видео. Хочу сделать свою короткометражку.
Очень люблю играть в настолки, смотреть фильмы и сериалы самых разных жанров.
Музыку тоже люблю самую разную. Слушаю то, что нравится . В моем плейлисте можно найти классику, рок, дабстеп, джаз и другие жанры.
С увлечением буду слушать как про квантовую физику , так и о жизни вашего котика.
Люблю бывать на природе и оставаться с палаткой у ночного костра.
Мечтаю посетить Швейцарию, Исландию и другие места , где есть горы.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб
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