О себе

У меня достаточно много интересов.

Я занимаюсь фото , в последнее время начала учиться монтированию и съемке видео. Хочу сделать свою короткометражку.

Очень люблю играть в настолки, смотреть фильмы и сериалы самых разных жанров.

Музыку тоже люблю самую разную. Слушаю то, что нравится . В моем плейлисте можно найти классику, рок, дабстеп, джаз и другие жанры.

С увлечением буду слушать как про квантовую физику , так и о жизни вашего котика.

Люблю бывать на природе и оставаться с палаткой у ночного костра.

Мечтаю посетить Швейцарию, Исландию и другие места , где есть горы.