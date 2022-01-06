Москва
Профиль пользователя Nadin_93

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О себе

Люблю настольные игры, немного увлекаюсь астрологией.
Стараюсь часто посещать концерты, выставки, театры, люблю хорошее кино.
Не против походов в бар или покурить кальян.
Буду рада новым знакомствам с перспективой на дружбу)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кафе, пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя Oksi93
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Yuliya93
Москва → Другое

Сходить в кино или в рестик

маленькое фото пользователя Linahot
Москва → Другое

Кататься на коньках , пить кофе и просто говорить по душам

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