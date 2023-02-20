Мне 23. Творческая личность. Люблю петь, играть на гитаре, рисовать, делать что-то руками. За любую авантюру: могу составить компанию и в театр и в клуб и на природу и на йогу - люблю почти всё! Люблю поговорить как о ерунде, так и разговоры по душам или о серьёзном.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💨 Кальян 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

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