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Бар🍹 , танцы 💃 Общение и веселье 🙂 встречаемся в Субботу 28 !!!

Хочу в бар Руки Вверх. Кто хочет потанцевать под хиты 90 х?)

Хочу сходить в диско бар Руки Вверх , танцевать до упаду и пить вино)

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