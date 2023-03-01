Очень люблю панк-рок, прогулки по городу, фотографировать пейзажи и людей. Изучаю психологию, психиатрию, фармакологию. Пишу музыку и песни. Пишу книги и стихи

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

Москва → прогуляться, перекусить Приглашаю погулять в парке и пофотографироваться (я фотограф-любитель)

Москва → Другое Найти друзей по интересам, прогуляться по городу

Москва → Другое На выставку, в парк

Москва → Другое Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

Москва → Другое пофоткать друг друга и погулять по городу :))

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.