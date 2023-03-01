Москва
Профиль пользователя n1n3v1

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О себе

Очень люблю панк-рок, прогулки по городу, фотографировать пейзажи и людей. Изучаю психологию, психиатрию, фармакологию. Пишу музыку и песни. Пишу книги и стихи

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаю погулять в парке и пофотографироваться (я фотограф-любитель)

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре города и пофотографировать друг друга

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя avotraeh
Москва → Другое

пофоткать друг друга и погулять по городу :))

маленькое фото пользователя yanchos
Москва → Другое

ищу подружку/друга✨

маленькое фото пользователя AlinaGr99
Москва → Другое

Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

маленькое фото пользователя Kitti_de
Москва → Другое

Сходить пофоткаться, перекусить

маленькое фото пользователя Julya16000
Москва → Другое

На выставку, в парк

маленькое фото пользователя PeathDeath
Москва → Другое

Найти друзей по интересам, прогуляться по городу

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое

Удаленно поработать в коворкинге ✨

маленькое фото пользователя eshlva
Москва → Другое

сходить на крутой концерт

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.