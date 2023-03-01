Москва
Профиль пользователя n1n3v1
О себе
Очень люблю панк-рок, прогулки по городу, фотографировать пейзажи и людей. Изучаю психологию, психиатрию, фармакологию. Пишу музыку и песни. Пишу книги и стихи
Профиль обновлён 8 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Москва → Другое
пофоткать друг друга и погулять по городу :))
Москва → Другое
ищу подружку/друга✨
Москва → Другое
Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️
Москва → Другое
Сходить пофоткаться, перекусить
Москва → Другое
На выставку, в парк
Москва → Другое
Найти друзей по интересам, прогуляться по городу
Москва → Другое
Удаленно поработать в коворкинге ✨
Москва → Другое
сходить на крутой концерт
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