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Москва
Профиль пользователя MyNickname

фото пользователя MyNickname

О себе

Хожу на скалодром, катаюсь на горных лыжах и пытаюсь держать себя в форме. Ещё пытаюсь начать бегать, но менее успешно.
С удовольствием погуляю по городу в хорошей компании

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино, на выставку, ещё куда нибудь

Москва → прогуляться, перекусить

Побегать в Митино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 259 участников

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Vuvu

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Pelmenchick

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу активных ребят для совместного времяпровождения 💕

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Arman7777777

Москва → прогуляться, перекусить

Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить в Москве/Красногорске!

Откликнулось 11 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Иду на концерт группы "Пикник". Ищу компанию в зону "танцпол"

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