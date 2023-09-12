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Москва
Хожу на скалодром, катаюсь на горных лыжах и пытаюсь держать себя в форме. Ещё пытаюсь начать бегать, но менее успешно.
Москва
Профиль пользователя MyNickname
О себе
Хожу на скалодром, катаюсь на горных лыжах и пытаюсь держать себя в форме. Ещё пытаюсь начать бегать, но менее успешно.
С удовольствием погуляю по городу в хорошей компании
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
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