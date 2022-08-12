Москва
Профиль пользователя Myllatkka

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О себе

Хей, привет )
Очень заинтересована найти подруг с общими интересами ! Чтобы мы могли видеться ,гулять ,болтать и проводить полезно время !
О себе : очень люблю боллать на все возможные интересные темы ,могу поддержать в трудную минуту и выслушать )
Приеду к тебе ,когда тебе нужна будет помощь💋🧿

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

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хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

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