Москва
Профиль пользователя Myllatkka
О себе
Хей, привет )
Очень заинтересована найти подруг с общими интересами ! Чтобы мы могли видеться ,гулять ,болтать и проводить полезно время !
О себе : очень люблю боллать на все возможные интересные темы ,могу поддержать в трудную минуту и выслушать )
Приеду к тебе ,когда тебе нужна будет помощь💋🧿
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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