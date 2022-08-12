Хей, привет ) Очень заинтересована найти подруг с общими интересами ! Чтобы мы могли видеться ,гулять ,болтать и проводить полезно время ! О себе : очень люблю боллать на все возможные интересные темы ,могу поддержать в трудную минуту и выслушать ) Приеду к тебе ,когда тебе нужна будет помощь💋🧿

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового

Москва → прогуляться, перекусить хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

Москва → Другое Хотелось бы найти женскую компанию на вечер, в Москва Сити, игры алко

Москва → Другое найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

Москва → Другое сапы в сб или вскр

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.