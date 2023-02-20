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Москва
Творческая личность, поэт, писатель, музыкант, актёр, артист, вокалист
Москва
Профиль пользователя muskatopex
О себе
Творческая личность, поэт, писатель, музыкант, актёр, артист, вокалист
А так же я просто и повар)
обожаю готовить от слова совсем)
Меняю жизнь к лучшему и желаю завести новых интересных друзей!
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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