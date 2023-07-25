Москва
Профиль пользователя muskat_fm
О себе
Привет, меня зовут Мари и я не умею о себе рассказывать. Много-много работаю, когда не работаю, читаю всякую фантастику, смотрю в основном комедии и детективы, хожу на занятия по вокалу, плаваю. Но чаще всего лежу дома и обдумываю все упущенные возможности)
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
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