Привет, меня зовут Мари и я не умею о себе рассказывать. Много-много работаю, когда не работаю, читаю всякую фантастику, смотрю в основном комедии и детективы, хожу на занятия по вокалу, плаваю. Но чаще всего лежу дома и обдумываю все упущенные возможности)

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 🍷 Алкоголь

📺 Политика

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