Преимущественно занимаюсь маркетингом и теоретически знаю как строить бизнес (свот, пестел анализы, анализ ца, конкурентов, разработка стратегии). Также начала увлекаться психологией, решила начать с Рубинштейна. Интересуюсь историей, экономикой, немного философией, социологией и политикой, но пока не знаю какие книги читать, так что пока только в поисках Люблю смотреть сериалы (Сверхи, Почему женщины убивают, Бумажный дом, Во все тяжкие и т.д), фильмы, мультфильмы и аниме, а также ютуб и твич (да, разнообразная у меня жизнь) Буду рада пообщаться с умным человеком на какие-то возвышенные темы, либо просто поскидывать друг другу мемчики:)

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

📚 Книги 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

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