Москва
Профиль пользователя Mushroom
О себе
Преимущественно занимаюсь маркетингом и теоретически знаю как строить бизнес (свот, пестел анализы, анализ ца, конкурентов, разработка стратегии). Также начала увлекаться психологией, решила начать с Рубинштейна.
Интересуюсь историей, экономикой, немного философией, социологией и политикой, но пока не знаю какие книги читать, так что пока только в поисках
Люблю смотреть сериалы (Сверхи, Почему женщины убивают, Бумажный дом, Во все тяжкие и т.д), фильмы, мультфильмы и аниме, а также ютуб и твич (да, разнообразная у меня жизнь)
Буду рада пообщаться с умным человеком на какие-то возвышенные темы, либо просто поскидывать друг другу мемчики:)
Профиль обновлён 4 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.