Москва
Профиль пользователя Mushroom

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О себе

Преимущественно занимаюсь маркетингом и теоретически знаю как строить бизнес (свот, пестел анализы, анализ ца, конкурентов, разработка стратегии). Также начала увлекаться психологией, решила начать с Рубинштейна.

Интересуюсь историей, экономикой, немного философией, социологией и политикой, но пока не знаю какие книги читать, так что пока только в поисках

Люблю смотреть сериалы (Сверхи, Почему женщины убивают, Бумажный дом, Во все тяжкие и т.д), фильмы, мультфильмы и аниме, а также ютуб и твич (да, разнообразная у меня жизнь)

Буду рада пообщаться с умным человеком на какие-то возвышенные темы, либо просто поскидывать друг другу мемчики:)

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 📺 Политика 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

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