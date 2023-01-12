О себе

Привет, немного инфы обо мне)

Меня зовут Алёна, мне 25 лет🫠

Я чуть больше года назад переехала в Москву, но почему то подруг близких так и не нашла, хотя очень хочется🥹

Я очень люблю фотографировать и фотографироваться🫣

Фильмы, сериалы это про меня, а еще, я увлекаюсь рисованием на графическом планшете и обожаю делать всякие творческие штуки🙌🏻

Люблю разговаривать обо всем и ни о чем (можно даже сплетничать🐁), конечно же люблю вино(куда без него?), я не хожу по клубам, мне атмосферные прогулки по красивым местам больше нравятся, играю в игры на плойке или компе🫶🏻

Я надеюсь, что смогу найти человека, который так же дорожит дружбой, как и я💕