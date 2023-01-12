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Москва
Профиль пользователя Murmurrin

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О себе

Привет, немного инфы обо мне)
Меня зовут Алёна, мне 25 лет🫠
Я чуть больше года назад переехала в Москву, но почему то подруг близких так и не нашла, хотя очень хочется🥹
Я очень люблю фотографировать и фотографироваться🫣
Фильмы, сериалы это про меня, а еще, я увлекаюсь рисованием на графическом планшете и обожаю делать всякие творческие штуки🙌🏻
Люблю разговаривать обо всем и ни о чем (можно даже сплетничать🐁), конечно же люблю вино(куда без него?), я не хожу по клубам, мне атмосферные прогулки по красивым местам больше нравятся, играю в игры на плойке или компе🫶🏻
Я надеюсь, что смогу найти человека, который так же дорожит дружбой, как и я💕

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

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