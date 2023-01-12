Москва
Профиль пользователя Murmurrin
О себе
Привет, немного инфы обо мне)
Меня зовут Алёна, мне 25 лет🫠
Я чуть больше года назад переехала в Москву, но почему то подруг близких так и не нашла, хотя очень хочется🥹
Я очень люблю фотографировать и фотографироваться🫣
Фильмы, сериалы это про меня, а еще, я увлекаюсь рисованием на графическом планшете и обожаю делать всякие творческие штуки🙌🏻
Люблю разговаривать обо всем и ни о чем (можно даже сплетничать🐁), конечно же люблю вино(куда без него?), я не хожу по клубам, мне атмосферные прогулки по красивым местам больше нравятся, играю в игры на плойке или компе🫶🏻
Я надеюсь, что смогу найти человека, который так же дорожит дружбой, как и я💕
Была в сети сегодня
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