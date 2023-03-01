Москва
Профиль пользователя Munisa
О себе
Люблю кофе, фотографировать, самокаты, вино, прогулки, посиделки на веранде в уютном хорошем ресторане.
Если глубже, то я студентка, учусь на 2 курсе. В свободное время рисую, смотрю сериалы, гуляю или сплю😅
Люблю читать зарубежную классику, классическую музыку и тому подобное.
Ищу подругу, чтобы мы могли делиться всем, вместе плакать, смеяться и дурачиться, гулять и много много болтать👯♀️🥂🫶🏼✨
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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