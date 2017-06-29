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Москва
Профиль пользователя Ms.vi.als

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О себе

Веселый , общительный человек. Люблю инициативных людей. Работаю в сфере медицины. В музыке меломан, предпочтительнее танцевальная, в фильме для меня главное сюжет. Обожаю гулять. Нравится готовить. Без вредных привычек

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → путешествия

Ищу попутчицу на море, дата вылета 14-15 октября по 24 октября .

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Откликнулся 1 участник
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