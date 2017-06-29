Москва

Профиль пользователя Ms.vi.als

О себе Веселый , общительный человек. Люблю инициативных людей. Работаю в сфере медицины. В музыке меломан, предпочтительнее танцевальная, в фильме для меня главное сюжет. Обожаю гулять. Нравится готовить. Без вредных привычек

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