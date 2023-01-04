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Москва
Профиль пользователя Mskda

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О себе

Меня зовут Даша мне 25, люблю долгие прогулки, поболтать за чашечкой кофе или бокалом белого вина, в целом с радостью поддержу любую тему. Люблю настольные игры но не профи :)

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🎸 Концерт / фестиваль 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 💨 Кальян 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
До 12.00 дня сходить на прогулку в центре Москвы
Москва → прогуляться, перекусить
Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.
Москва → прогуляться, перекусить
Встреча в чайхоне, Симоновский вал. Будем играть в настолки. В 20.00
Москва → пообщаться
Ищу человека с которым можно пообщаться:)
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться в парке, выпить кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое
создать женское комьюнити!
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Москва → Другое
Ищу подругу/друга поговорить о сокравенном
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Москва → Другое
Вечная проблема "Мне одиноко, мало друзей и тп"
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Москва → Другое
Ищу подруг для прогулок
маленькое фото пользователя Delfegor
Москва → Другое
Ээ, если я правильно понял 😅
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Приглашаю на фото прогулку: парки, улицы Москвы, кофейни.
маленькое фото пользователя dianchik
Москва → Другое
Большой компанией в Хачапури и вино!❤️
маленькое фото пользователя TheSuspect
Москва → Другое
Ищу человека или компанияю,для прекрасного времяпрепровождения
маленькое фото пользователя annykoles
Москва → Другое
Романтизировать осень🧺
маленькое фото пользователя AllexBelov
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Прогуляться, район Марьино
маленькое фото пользователя Alexeymsa
Москва → Другое
Собрать компанию до 6 человек и в антикафе или антикафе кинорум
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