Москва
Профиль пользователя MsDarcy
О себе
Пишу картины, читаю классическую литературу, люблю красивые рестораны и танцевать . Буду рада новым знакомствам, походам в музей или просто фотопрогулке.
💋🤝
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия
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Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
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