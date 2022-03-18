Пишу картины, читаю классическую литературу, люблю красивые рестораны и танцевать . Буду рада новым знакомствам, походам в музей или просто фотопрогулке. 💋🤝

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

📺 Политика 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия

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