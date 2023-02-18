Москва
Профиль пользователя mrs.hudson

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фото #2 пользователя mrs.hudson

О себе

🌿. abt me: millennial, geekmom, bookaddict

Люблю читать, говорить и слушать. Люблю пешие прогулки, посиделки в барах/пабах и парках.

Профиль обновлён 17 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📺 Политика 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в Царицыно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Iren1320
Москва → Другое

Винишко, прогулки

маленькое фото пользователя lerka1674
Москва → Другое

хочу погулять в большой компании, чтоб скучно не было )

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