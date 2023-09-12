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Москва
Мне 31 и не очень много свободного времени. В Москву переехала год назад, мои друзья либо эмигрировали либо живут в Нижнем Новгороде.
Москва
Профиль пользователя Mrs_Shulaeva
О себе
Мне 31 и не очень много свободного времени. В Москву переехала год назад, мои друзья либо эмигрировали либо живут в Нижнем Новгороде.
Ищу адекватное и интересное общение для себя, подруг и друзей.
Работаю в маркетинге, хобби - психология, танцы, эпокситная смола.
Есть дети.
Лёгкая на подъем)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового
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