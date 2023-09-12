О себе

Мне 31 и не очень много свободного времени. В Москву переехала год назад, мои друзья либо эмигрировали либо живут в Нижнем Новгороде.



Ищу адекватное и интересное общение для себя, подруг и друзей.



Работаю в маркетинге, хобби - психология, танцы, эпокситная смола.



Есть дети.



Лёгкая на подъем)