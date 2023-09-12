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Москва
Профиль пользователя Mrs_Shulaeva

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О себе

Мне 31 и не очень много свободного времени. В Москву переехала год назад, мои друзья либо эмигрировали либо живут в Нижнем Новгороде.

Ищу адекватное и интересное общение для себя, подруг и друзей.

Работаю в маркетинге, хобби - психология, танцы, эпокситная смола.

Есть дети.

Лёгкая на подъем)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Курить кальян, можно играть в настолки) ЮАО

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → собрать компанию

Собираю компанию мальчиков и девочек на различные активности 🤗

Откликнулся 31 участник

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