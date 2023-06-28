Много путешествую в последнее время, ищу для себя активную спутницу, постоянно куда то выезжаю, спорт и активный совместный отдых приоритет. Близко и сразу к себе людей не подпускаю, предпочитаю сначала узнать человека и понять изнутри, амбиверт в самом классическом проявлении.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🎮 Видеоигры

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