Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → сходить на мероприятие В кино сегодня: человек паук паутина вселенных.

Москва → собрать компанию Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Го на Квиз 8 июня в пабе «Пари паб»

Москва → Другое Поболтать о том, о сем

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.