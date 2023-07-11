Москва
Профиль пользователя Mr.donut

фото пользователя Mr.donut
фото #2 пользователя Mr.donut

О себе

Я люблю кинк-вечеринки, походы на природу, картинные галереи, музеи, фестивали.
Люблю велик, ролики, коньки, сноуборд.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Иду 11.07.23 в клуб Bizarre на м.автозаводская.

Москва → активный отдых

Едем на фишинг!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Assole
Москва → Другое

В депо есть кто сейчас? 🥳

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.