О себе

Не называю «Монополию» настольной игрой. Люблю гулять, читать вывески и пробовать новые вкусняшки из вкусвилла.

В ожидании Ветров зимы перепрохожу Ведьмака.

Обожаю музыку Кандинского и литературу Баха)