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Москва
Не называю «Монополию» настольной игрой. Люблю гулять, читать вывески и пробовать новые вкусняшки из вкусвилла.
Москва
Профиль пользователя Mr.Box
О себе
Не называю «Монополию» настольной игрой. Люблю гулять, читать вывески и пробовать новые вкусняшки из вкусвилла.
В ожидании Ветров зимы перепрохожу Ведьмака.
Обожаю музыку Кандинского и литературу Баха)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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