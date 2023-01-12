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Москва
Профиль пользователя Mr.Box

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О себе

Не называю «Монополию» настольной игрой. Люблю гулять, читать вывески и пробовать новые вкусняшки из вкусвилла.
В ожидании Ветров зимы перепрохожу Ведьмака.
Обожаю музыку Кандинского и литературу Баха)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Живу на академической, ищу с кем прогуливаться в будние вечера

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 54 участника

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Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя S_enya

Москва → другое

Острая нехватка объятий! )

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Настольные игры

Откликнулось 19 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Зрелая дружба 35+ 🤗

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя arina_ryaba

Москва → пообщаться

я тут уже запуталась куда жмать…давайте дружить!! 😇😇

Откликнулось 5 участников

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