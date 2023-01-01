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Москва
Профиль пользователя Mr_Mik

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О себе

Instagram: Mr_Mikhailov
Все Вы создаёте свою реальность-
действуй, не сиди на месте

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Москва → другое

На пляж в Серебряный Бор 🙂

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alysy

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу душевные интересные знакомства 🖤

Откликнулось 25 участников

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